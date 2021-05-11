Садио Мане: это худший сезон в моей карьере

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что считает нынешний сезон худшим в своей карьере.
«Это худший сезон в моей карьере. Я должен это признать. Если вы спросите меня, в чём дело, я буду изо всех сил стараться дать вам ответ. Лично я не знаю. Я всегда старался быть позитивным, независимо от того, идут ли дела хорошо или плохо. Я все время сомневаюсь в себе. Я даже прошел тест, чтобы взглянуть на своё тело. Я ем правильную пищу или все изменилось? Но результаты тестов показали, что всё в порядке. Мне нужно понять, что в жизни бывают взлеты и падения. Я буду продолжать усердно работать и, возможно, со временем эта ситуация пройдет», -приводит слова Мане The Sun со ссылкой на Canal+.
Гол Мане в матче 35-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Саутгемптон» (2:0).
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мане принял участие в 31 матче, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.
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