Садио Мане: это худший сезон в моей карьере

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что считает нынешний сезон худшим в своей карьере.

«Это худший сезон в моей карьере. Я должен это признать. Если вы спросите меня, в чём дело, я буду изо всех сил стараться дать вам ответ. Лично я не знаю. Я всегда старался быть позитивным, независимо от того, идут ли дела хорошо или плохо. Я все время сомневаюсь в себе. Я даже прошел тест, чтобы взглянуть на своё тело. Я ем правильную пищу или все изменилось? Но результаты тестов показали, что всё в порядке. Мне нужно понять, что в жизни бывают взлеты и падения. Я буду продолжать усердно работать и, возможно, со временем эта ситуация пройдет», -приводит слова Мане The Sun со ссылкой на Canal+.

Гол Мане в матче 35-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Саутгемптон» (2:0).

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мане принял участие в 31 матче, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.