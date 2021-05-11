Гари Невилл отреагировал на продление контракта Эдинсона Кавани с «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл прокомментировал информацию о продлении контракта нападающего Эдинсона Кавани с «красными дьяволами».
«Думаю, это прекрасная новость. Я был скептически настроен, когда „Юнайтед“ подписали Кавани. Если оценить работу клуба в трансферное окно, когда они подписывали людей в последний момент, это не казалось частью плана, а выглядело отчаянием.
Они всё лето пытались подписать Санчо, но не получилось. В результате «МЮ» взял Кавани, которого звали в MLS. Однако всё получилось блестяще. Можно отметить его отношение к делу и влияние на других игроков", — приводит слова Невилла Sky Sports.
Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре прошлого года на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», за который выступал на протяжении семи лет. До этого он играл за «Наполи», «Палермо» и родной «Данубио». В нынешнем сезоне форвард провёл 23 матча в английской Премьер-лиге, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
Видео гола Кавани в ворота «Астон Виллы»
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