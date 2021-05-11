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Врачи запрещают полиции опрашивать избитого директора «Спартака» Фетисова

Врачи запрещают полиции опрашивать избитого директора «Спартака» Фетисова
Футбол / РПЛ 0
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Сотрудники полиции по-прежнему не могут опросить избитого директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова, сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, медики считают, что состояние сотрудника красно-белых не позволяет общаться со следователями, и поэтому запрещают им контактировать с пострадавшим.

Уточняется, что по факту избиения Фетисова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Сотрудники полиции уже изъяли из бара видео с камер наблюдения. На записи видно, как примерно в 6 утра неизвестный после непродолжительного конфликта возле входе в заведение начинает избивать директора «Спартака». Спустя некоторое время после драки Фетисов отправился в травмпункт. Там врачи вызвали ему скорую помощь.

Директора «Спартака» сильно избили, он попал в реанимацию. Что об этом известно?
Антон Фетисов получил тяжёлую травму, заведено уголовное дело.
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