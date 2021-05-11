Деменко: «Спартак» уже однозначно не упустит Лигу чемпионов

Бывший футболист Спартака» Максим Деменко прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ с «Химками» (2:1).

«Не удивило, что «Спартак» пропустил первым, потому что против красно-белых любая команда играет на максимуме. Это хороший раздражитель для всех. Тем более в «Химках» находятся два арендованных спартаковца, которые очень хотели себя проявить.



У Глушенкова, наверное, получилось. Хотя он заработал удаление, но понятно, что всё это эмоции. В этом он подвёл команду. С другой стороны, он себя проявил, потому что забил, да и в целом выглядел неплохо. А что касается Мирзова, то мы уже привыкли к его хорошей игре. Результаты «Химок» таковы, что у них была длинная удачная серия, когда команда активно набирала очки и составляла конкуренцию всем без исключения.



Я предполагал, что если «Химки» забьют, то хозяевам придется тяжело. Но на кону стояло попадание в Лигу чемпионов, и даже на ничью играть было нежелательно. Поэтому «Спартак» больше хотел победить, чем химчане.



Идову сказал, что арбитры помогали хозяевам? В какой-то степени. Были мелкие нарушения, большинство из которых судья трактовал в пользу «Спартака». Но я не могу сказать, что он откровенно помогал, как говорил Идову. Но были нарушения, которые можно было трактовать в любую сторону, и он фиксировал их у химчан. Футболисты такое воспринимают очень эмоционально. А «Спартак» можно только похвалить за то, что команда смогла вырвать победу.



Пенальти в ворота «Химок»? По первому впечатлению мне показалось, что там ничего не было. Но на повторе было видно, что рука чистая. У нас сейчас идут постоянные споры по поводу этих рук. Мы видим, что у нас судьи по-разному трактуют такие моменты, и за границей их трактуют по-другому. Тут у всех появляются вопросы. В том моменте футболист специально не играл рукой, было движение руки и в нее попал мяч. Мне кажется, судьи сами не знают, как точно расценивать такие эпизоды. Поэтому всё опять на их усмотрение.

«Спартак» уже однозначно не упустит Лигу чемпионов. Команде представился хороший шанс, когда «Локомотив» проиграл «Зениту». Теперь красно-белые сделают всё, чтобы играть в Лиге чемпионов. Это очень важно и для клуба, в плане денег, и для будущих трансферов.



Команда играет, это да, но я не могу сказать, что этот тренер сделал что-то сверхъестественное. «Спартак» теряет в селекционной службе. Имею в виду, что можно было взять Кузяева, который был свободным, а также динамовца Фомина. Они молодые и прогрессируют. Но селекционный отдел больше смотрит в сторону Европы. «Спартаку» нужны свои футболисты. Такие, как Зобнин, Соболев", — цитирует Деменко «Советский спорт».