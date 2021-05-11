Андрес Иньеста продлил контракт с японским клубом в день своего 37-летия

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста продолжит выступать за «Виссел Кобе».



Как сообщает пресс-служба японского клуба в «Твиттере», контракт с футболистом был продлён до 2023 года. При этом сегодня, 11 мая, Андрес празднует день рождения. Ему исполняется 37 лет.



Иньеста перешёл в «Виссел Кобе» летом 2018 года из «Барселоны» на правах свободного агента. Контракт футболиста с японским клубом был рассчитан до конца 2021 года. За каталонцев хавбек выступал с начала карьеры. С сине-гранатовыми он девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз завоёвывал Кубок страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и становился обладателем других трофеев.



Ранее Иньеста заявил, что верит в чемпионство «Барселоны» в нынешнем сезоне.

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