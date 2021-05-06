Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Андрес Иньеста верит, что «Барселона» станет чемпионом Испании

Андрес Иньеста верит, что «Барселона» станет чемпионом Испании
Футбол / Испания 0

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий в Японии за «Виссел Кобе», высказался о перспективах сине-гранатовых в оставшейся части сезона.

«Барселона» способна стать чемпионом. Сейчас все команды находятся примерно в одном положении, играть становится всё сложнее. Но я верю, что «Барса» сможет победить в предстоящих матчах и выиграть чемпионат, в котором в этом сезоне очень серьёзная конкуренция», — приводит слова Иньесты Marca.

За четыре тура до конца сезона «Барселона», набрав 74 очка, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, уступая по дополнительным показателям мадридскому «Реалу». Лидирует в первенстве «Атлетико» (76). В оставшихся матчах сине-гранатовым предстоит сыграть с «Атлетико», «Леванте», «Сельтой» и «Эйбаром».

Гонка в Испании: 4 команды борются за трофей, качество игры ничего не значит
Но, кажется, у «Реала» есть небольшое преимущество.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021