Андрес Иньеста верит, что «Барселона» станет чемпионом Испании

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий в Японии за «Виссел Кобе», высказался о перспективах сине-гранатовых в оставшейся части сезона.
«Барселона» способна стать чемпионом. Сейчас все команды находятся примерно в одном положении, играть становится всё сложнее. Но я верю, что «Барса» сможет победить в предстоящих матчах и выиграть чемпионат, в котором в этом сезоне очень серьёзная конкуренция», — приводит слова Иньесты Marca.
За четыре тура до конца сезона «Барселона», набрав 74 очка, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, уступая по дополнительным показателям мадридскому «Реалу». Лидирует в первенстве «Атлетико» (76). В оставшихся матчах сине-гранатовым предстоит сыграть с «Атлетико», «Леванте», «Сельтой» и «Эйбаром».
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