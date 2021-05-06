Андрес Иньеста верит, что «Барселона» станет чемпионом Испании

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий в Японии за «Виссел Кобе», высказался о перспективах сине-гранатовых в оставшейся части сезона.



«Барселона» способна стать чемпионом. Сейчас все команды находятся примерно в одном положении, играть становится всё сложнее. Но я верю, что «Барса» сможет победить в предстоящих матчах и выиграть чемпионат, в котором в этом сезоне очень серьёзная конкуренция», — приводит слова Иньесты Marca.



За четыре тура до конца сезона «Барселона», набрав 74 очка, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, уступая по дополнительным показателям мадридскому «Реалу». Лидирует в первенстве «Атлетико» (76). В оставшихся матчах сине-гранатовым предстоит сыграть с «Атлетико», «Леванте», «Сельтой» и «Эйбаром».

Гонка в Испании: 4 команды борются за трофей, качество игры ничего не значит Но, кажется, у «Реала» есть небольшое преимущество.