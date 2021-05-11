Мостовой: Смолов должен быть в основном списке сборной. Скорее всего, вместо Заболотного

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о списке игроков национальной команды, которые будут вызваны для подготовки к чемпионату Европы — 2020.



«Смолов должен находиться в основном списке. Скорее всего, вместо Заболотного. Что касается Акинфеева, то я не жалею, что он не вернулся. Тем более что Игорь объявил о завершении уже давно. Этих вратарей вполне достаточно, чтобы нормально играть. С вратарями никогда не было проблем.



Жирков в основном списке? Ничего себе! По нему вопросов нет, Юра спокойно отыграет. Вопрос в том, где у нас левоногие защитники. Также интересен Захарян. Это совсем молодой парень, неужели у нас нет игроков поопытнее? Это не в укор Захаряну, Арсен — молодец, он растёт. Звездой, конечно, называть нельзя, потому что я видел столько звёзд в этом возрасте, а потом они пропадали. Это решение немного странноватое. С одной стороны, странно, а с другой — ничего удивительного. Мы же понимаем, что этот чемпионат будет проводиться в другом формате, в условиях пандемии, где-то со зрителями, где-то без них», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Объявлен расширенный список сборной России для подготовки к Евро-2020