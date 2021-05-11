Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона

43-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что покинет туринский клуб по окончании сезона.
«Мое будущее уже известно. Прекрасный и очень долгий период в «Ювентусе» окончательно завершается в этом году. Думаю, я отдал «Юве» всё, а получил всё, и даже больше.
Либо я прекращу играть, либо окажусь в ситуации, которая мотивирует меня продолжать карьеру. Или же я получу другой жизненный опыт», — цитирует Буффона Goal.
Сообщалось, что по окончании сезона Буффон желает перебраться в «Парму», в составе которой он начинал свою игровую карьеру.
Напомним, Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин. В общей сложности Джанлуиджи провёл за «Ювентус» 683 матча, 322 из которых — на ноль.
- 11 мая 2021
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