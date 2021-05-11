Черчесов: у меня был разговор с Акинфеевым. На сегодня Игорь не готов нам помочь

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о разговоре с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«У нас был финальный разговор. Он состоялся после последнего матча, 9 мая мы созвонились. День икс должен был наступать по объявлению. На сегодня Игорь не готов нам помочь, ситуация закрыта. У нас с ним никогда не было шероховатостей, есть абсолютно чёткое понимание. Никакого двойного дна в этой ситуации нет», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, сегодня, 11 мая, был опубликован расширенный список футболистов, вызванных в сборную России для подготовки к предстоящему чемпионату Европы — 2020. Акинфеев, завершивший карьеру в национальной команде после чемпионата мира — 2018, в заявке не оказался.