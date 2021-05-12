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Левандовски: мне жаль Щенсны, он мой друг, но «Интер» заслужил чемпионство

Левандовски: мне жаль Щенсны, он мой друг, но «Интер» заслужил чемпионство
Футбол / Италия 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказался по поводу победы миланского «Интера» в чемпионате Италии сезона-2020/2021.

«Серия А — более тактическая и оборонительная лига. Но забивать в Италии так же сложно, как в Германии, Испании или Англии.

Мне жаль Щенсны, он мой партнёр по сборной и хороший друг. Но «Интер» заслужил это чемпионство, они показали себя отличной командой.

Выиграть девять чемпионских титулов подряд, как это сделали «Ювентус» или «Бавария», — это нечто экстраординарное. Из-за пандемии коронавируса этот год получился сложным. Но в целом с каждым годом выигрывать становится всё сложнее. Каждый последующий титул даётся всегда сложнее предыдущего», — приводит слова Левандовского Football Italia.

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2020/2021
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