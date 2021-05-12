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Моуринью хочет видеть в «Роме» защитника «Брайтона»

Моуринью хочет видеть в «Роме» защитника «Брайтона»
Футбол / Англия 0

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в составе своей команды защитника «Брайтона» Бена Уайта. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, также на 23-летнего англичанина претендуют дортмундская «Боруссия», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В нынешнем сезоне Уайт провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых заработал три жёлтые карточки и одно удаление. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

Ранее стало известно, что португальский специалист хочет видеть в «Роме» своего соотечественника Франсиску Тринкана, выступающего за «Барселону», а также испанского голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Тренер намерен найти замену нынешнему основному вратарю Пау Лопесу. При этом на Робина Ольсена, который возвращается из аренды «Эвертона», Моуринью не рассчитывает.

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