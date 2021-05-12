Президент РПЛ рассказал, в чём заключается проблема стадиона «Оренбург»

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о проблемах клубов, которым не удаётся пройти лицензирование для выхода в высшую лигу из Футбольной национальной лиги.



«Для того и пишутся регламент и футбольные законы — чтобы их исполнять. Прежде чем ставить задачу повышения в классе, необходимо в комплексе рассматривать мероприятия, которые клубу необходимо сделать, чтобы, помимо спортивных результатов, добиться повышения в классе. Требования по лицензированию абсолютно не новые, они были заложены достаточно давно, с каждым годом они ужесточались, принимали более правильный вид. Когда мы переходим на совсем новый уровень… Я раньше гордился, что мы были в шестёрке. Это оценивается по результатам клубов, но мы всё равно считаемся одной из хороших крепких лиг достаточно высокого уровня. Когда мы стараемся подняться на высокий уровень организации, соответствующий европейскому и мировому футболу, и держать его, конечно, эти требования нужно выполнять.



Что касается клубов, которые сейчас не прошли лицензирование, я не могу оценивать их состояние — как финансовое, так и инфраструктурное. Хотя наши специалисты выезжали совместно со специалистами РФС в те клубы, которые претендовали на выход, и свою оценку дали. Но это клубы ФНЛ, они не члены РПЛ. То, что происходит с этими клубами… Очень здорово, что у «Алании» появился собственник, который делает всё возможное, сейчас закладывается новая арена. Наверное, владельцу клуба нужно задуматься о том, что не надо сиюминутных решений. Надо подготовиться досконально, быть уверенными, иметь всё необходимое, чтобы играть в высшем дивизионе и выходить.



То же самое и по «Оренбургу». Достаточно много было разговоров, бесед и проектов по поводу реконструкции этой арены. Вы знаете, что она не соответствует по вместимости. Но там не только вместимость, там и зона комфортности… На недавнем совещании клубов коллеги поднимали вопрос о раздевалках, о комнатах, где должны размещаться судьи, о комнатах, где должны размещаться массажки, инспекторы. Много несоответствий, это не только вместимость. То, что сейчас руководители клубов обещают это сделать… Я понимаю, произошла смена руководства, это очень здорово. Но, ставя задачу, необходимо соответствовать этим требованиям», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».

Требования РПЛ завышены? В ведущих лигах Европы есть стадионы меньше, чем у «Оренбурга» Лицензирование в России прямо сейчас не прошёл бы даже «Реал»!