«Локомотив» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция финала Кубка России начнётся в 20:00

Сегодня, 12 мая, состоится финальный матч Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Отвечать за VAR будет Василий Казарцев, ему поможет Антон Аверьянов.



«Локомотив» как участник еврокубков начал своё выступление в Кубке России со стадии плей-офф. Железнодорожники в 1/8 финала разгромили «Тамбов» (3:0), в 1/4 финала переиграли «Сочи» (3:1), а в полуфинале — ЦСКА (3:0). В свою очередь «Крылья Советов» в 1/64 финала разгромили «Иртыш» (5:0), на групповом этапе победили ставропольское «Динамо» (4:1) и «Ротор» (3:0), а в плей-офф переиграли «Химки» (4:0), московское «Динамо» (2:0) и «Ахмат» (0:0, 4:1 пен).

«Локомотив» — «Крылья Советов». Онлайн. Ждём сенсацию в финале Кубка России? Самара в одном шаге от попадания в еврокубки!