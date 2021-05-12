«Локомотив» — «Крылья Советов». Онлайн. Ждём сенсацию в финале Кубка России?

Самара в одном шаге от попадания в еврокубки!

Привет, друзья! Сегодня, 12 мая, в Нижнем Новгороде состоится финал Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 20:00 мск.

Самарский клуб может стать всего лишь вторым участником первого дивизиона, которому удастся поднять трофей над головой. Впрочем, «Локомотив» побеждал в турнире восемь раз и почти не проигрывал в финалах (всего одно поражение). «Крылья», ведомые супербомбардиром Сергеевым, готовы сотворить новую сенсацию и получить путёвку в Лигу Европы. Финал в прямом эфире покажет «Матч ТВ» (начало трансляции — в 19:25 мск), а мы при помощи корреспондентов на месте событий расскажем о главных событиях в текстовом режиме.