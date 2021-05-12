«Локомотив» — «Крылья Советов». Онлайн. Ждём сенсацию в финале Кубка России?

Привет, друзья! Сегодня, 12 мая, в Нижнем Новгороде состоится финал Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 20:00 мск.
Самарский клуб может стать всего лишь вторым участником первого дивизиона, которому удастся поднять трофей над головой. Впрочем, «Локомотив» побеждал в турнире восемь раз и почти не проигрывал в финалах (всего одно поражение). «Крылья», ведомые супербомбардиром Сергеевым, готовы сотворить новую сенсацию и получить путёвку в Лигу Европы. Финал в прямом эфире покажет «Матч ТВ» (начало трансляции — в 19:25 мск), а мы при помощи корреспондентов на месте событий расскажем о главных событиях в текстовом режиме.
Вот такого пернатого друга встретил наш корреспондент Евгений Марков в поезде. Голубь Прокофий едет на финал Кубка в Нижний Новгород. Это его шестой выезд. Принесёт ли он сегодня удачу «Локомотиву»?
«Крылья» обеспечили себе повышение в классе, однако у клуба возникли проблемы с лицензированием. Подробнее о ситуации — в нашем тексте.
Давайте пока ознакомимся с раскладами на последний тур РПЛ. Сегодняшний матч играет немаловажную роль в распределении еврокубковых квот.
- 12 мая 2021
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