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«Локомотив» — «Крылья Советов», онлайн-трансляция финала Кубка России, где смотреть онлайн, 12 мая 2021

«Локомотив» — «Крылья Советов». Онлайн
Дмитрий Росип
«Локомотив» — «Крылья Советов». Онлайн. Ждём сенсацию в финале Кубка России?
Самара в одном шаге от попадания в еврокубки!
Футбол / Кубок России 0

Привет, друзья! Сегодня, 12 мая, в Нижнем Новгороде состоится финал Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 20:00 мск.

Самарский клуб может стать всего лишь вторым участником первого дивизиона, которому удастся поднять трофей над головой. Впрочем, «Локомотив» побеждал в турнире восемь раз и почти не проигрывал в финалах (всего одно поражение). «Крылья», ведомые супербомбардиром Сергеевым, готовы сотворить новую сенсацию и получить путёвку в Лигу Европы. Финал в прямом эфире покажет «Матч ТВ» (начало трансляции — в 19:25 мск), а мы при помощи корреспондентов на месте событий расскажем о главных событиях в текстовом режиме.

Кубок России. Финал
12 мая 2021, среда. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Live Дмитрий Росип

Вот такого пернатого друга встретил наш корреспондент Евгений Марков в поезде. Голубь Прокофий едет на финал Кубка в Нижний Новгород. Это его шестой выезд. Принесёт ли он сегодня удачу «Локомотиву»?

11:03 Дмитрий Росип

«Крылья» обеспечили себе повышение в классе, однако у клуба возникли проблемы с лицензированием. Подробнее о ситуации — в нашем тексте.

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11:01 Дмитрий Росип

Давайте пока ознакомимся с раскладами на последний тур РПЛ. Сегодняшний матч играет немаловажную роль в распределении еврокубковых квот.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: «Чемпионат»/kc-camapa.ru

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ФК Локомотив ФК Крылья Советов •••
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