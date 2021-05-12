«Химки» расстались с защитником Гапоном

«Химки» на своём официальном сайте сообщил о расставании с защитником Евгением Гапоном. Контракт с 30-летним футболистом был расторгнут по соглашению сторон.



«Химки» для меня не просто команда. Я пришёл в клуб ещё в юношеском возрасте — тогда только начинал карьеру и впервые сыграл в Премьер-Лиге. В 2019-м я вернулся и могу сказать, что через 10 лет в команде осталась такая же семейная атмосфера и большое желание побеждать. Уходить всегда грустно. С «Химками» мы одержали много побед, было немало приятных эмоций. Большое спасибо болельщикам за поддержку! Также благодарю партнёров по команде, персонал и руководство клуба. Желаю «Химкам» удачи в дальнейшем!» — сказал Гапон.



«Благодарим Евгения за профессиональную работу и от всей души желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «Химок».



Гапон выступал за «Химки» с 2009 по 2010 год, после чего защищал цвета «Шинника», «Факела», «Мордовии», «Кубани» и «Анжи». В 2019-м вернулся в подмосковный клуб. В нынешнем сезоне Евгений провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге.