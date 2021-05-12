Глупейший «привоз» Жоржиньо помог «Арсеналу» открыть счёт в матче с «Челси». Видео

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит центральный матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Арсенал». Идёт 28-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу «канониров».
На 16-й минуте полузащитник «Челси» Жоржиньо выполнил опрометчивую передачу назад, послав не глядя мяч в створ ворот — вратарь синих Кепа Аррисабалага не ожидал этого, в следствие чего ему пришлось в прыжке тащить мяч с ленточки, но первым на отскоке оказался Пьер-Эмерик Обамеянг, и, обработав мяч, отпасовал его хавбеку Эмилю Смит Роу, который поразил практически пустые ворота.
«Челси» в 35 матчах набрал 64 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Арсенал» (52) — на девятом месте. Ранее чемпионом Англии досрочно стал «Манчестер Сити».
В первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата Англии «Арсенал» обыграл «Челси» со счётом 3:1. Встреча прошла 26 декабря 2020 года.
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