Актёр Баринов: если «Локомотив» будет играть, как сегодня, в еврокубках им делать нечего

Актёр Валерий Баринов прокомментировал результат матча финала Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» (3:1).

«Крылья» мне понравились, а «Локомотив» играл на тройку с плюсом. Они никому не проигрывают, когда играют вторым номером. «Локомотив» — кубковая команда. Видно, что после пропущенного гола Осинькин завёл «Крылья». Они молодцы, побежали вперёд. Но при счёте 1:1 я понял, что «Локомотив» победит. Это была игра москвичей, они вторым номером могут обыграть любую команду в России.



Нравится ли мне, что «Локо» так играет против команды ФНЛ? Нравится, не нравится, а есть результат. Они кинулись так однажды на «Зенит» — до сих пор в себя не могут прийти. Но если «Локомотив» будет играть, как сегодня, в еврокубках им нечего делать», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.