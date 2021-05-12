Актёр Баринов: если «Локомотив» будет играть, как сегодня, в еврокубках им делать нечего

Актёр Валерий Баринов прокомментировал результат матча финала Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» (3:1).
«Крылья» мне понравились, а «Локомотив» играл на тройку с плюсом. Они никому не проигрывают, когда играют вторым номером. «Локомотив» — кубковая команда. Видно, что после пропущенного гола Осинькин завёл «Крылья». Они молодцы, побежали вперёд. Но при счёте 1:1 я понял, что «Локомотив» победит. Это была игра москвичей, они вторым номером могут обыграть любую команду в России.
Нравится ли мне, что «Локо» так играет против команды ФНЛ? Нравится, не нравится, а есть результат. Они кинулись так однажды на «Зенит» — до сих пор в себя не могут прийти. Но если «Локомотив» будет играть, как сегодня, в еврокубках им нечего делать», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 12 мая 2021
-
22:59
-
22:58
-
22:56
-
22:53
-
22:52
-
22:46
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:28
-
22:27
-
22:22
-
22:22
-
22:18
-
22:13
-
22:08
-
21:58
-
21:56
-
21:55
-
21:49
-
21:47
-
21:39
-
21:28
-
21:21
-
21:17
-
21:11
-
21:04
-
20:54
-
20:46
-
20:45
-
20:28
-
20:28
-
20:24
-
20:16
-
20:11