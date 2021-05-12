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Мухин: спасибо большое Николичу. Если бы не он, у меня бы не было такого успеха

Мухин: спасибо большое Николичу. Если бы не он, у меня бы не было такого успеха
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин поделился эмоциями от победы в финале Кубка России и попадания в расширенный состав сборной России для подготовки к Евро.

«Как так всё получается? С божьей помощью, наверное. Повезло в этом. Карьера пошла вверх, но будем дальше работать. Конечно, доверие тренера сыграло здесь большую роль. Спасибо большое Марко. Если бы не он, у меня бы не было такого успеха. «Крылья» — очень хорошая команда, которая играет в атакующий футбол. Было тяжело с ними играть, к тому же климат поменялся, дышать стало тяжелее», — цитирует Мухина «Матч ТВ».

В финальном матче Кубка России «Локомотив» встречался с «Крыльями Советов». Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1.

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