«Арсенал» обыграл «Челси» и сохранил шансы на попадание в Лигу Европы

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» прошёл центральный матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Арсенал». «Канониры» одержали победу со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 16-й минуте — полузащитник «Челси» Жоржиньо выполнил опрометчивую передачу назад, едва не поразив собственные ворота — вратарю синих Кепе Аррисабалаге пришлось в прыжке тащить мяч с ленточки, но первым на отскоке оказался Пьер-Эмерик Обамеянг, и, обработав мяч, отпасовал его хавбеку Эмилю Смит Роу, который поразил практически пустые ворота.

Видео курьёзного гола Эмиля Смит Роу

«Челси» в 35 матчах набрал 64 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая «Ливерпуль» на 7 очков (у мерсисайдцев два матча в запасе). «Арсенал» (55) — поднялся на восьмое место. «Канониры» отстают от 5-го места (дающего право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне) на три очка, однако у всех команд, располагающихся на местах с 5-го по 7-е, есть хотя бы один матч в запасе.