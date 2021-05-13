Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» обыграл «Челси» и сохранил шансы на попадание в Лигу Европы

«Арсенал» обыграл «Челси» и сохранил шансы на попадание в Лигу Европы
Футбол / Англия 0

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» прошёл центральный матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Арсенал». «Канониры» одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 16-й минуте — полузащитник «Челси» Жоржиньо выполнил опрометчивую передачу назад, едва не поразив собственные ворота — вратарю синих Кепе Аррисабалаге пришлось в прыжке тащить мяч с ленточки, но первым на отскоке оказался Пьер-Эмерик Обамеянг, и, обработав мяч, отпасовал его хавбеку Эмилю Смит Роу, который поразил практически пустые ворота.

Видео курьёзного гола Эмиля Смит Роу

«Челси» в 35 матчах набрал 64 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая «Ливерпуль» на 7 очков (у мерсисайдцев два матча в запасе). «Арсенал» (55) — поднялся на восьмое место. «Канониры» отстают от 5-го места (дающего право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне) на три очка, однако у всех команд, располагающихся на местах с 5-го по 7-е, есть хотя бы один матч в запасе.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
12 мая 2021, среда. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Смит – 16'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021