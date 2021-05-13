«Атлетико» одержал победу и закрепился на первом месте в Примере за два тура до конца

В 36-м туре испанской Примеры «Атлетико» принимал «Реал Сосьедад». Матч прошёл на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершился со счётом 2:1.



Хозяева вышли вперёд уже на 16-й минуте встречи. Автором гола стал полузащитник Янник Карраско. Спустя 12 минут «матрасники» удвоили преимущество благодаря точному удару нападающего Анхеля Корреа. Гости сумели открыть один мяч на 83-й минуте усилиями хавбека Игора Субельдии.



«Атлетико», набрав 80 очков, закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв «матрасников» от «Барселоны» составляет 4 очка, а от «Реала», который ещё не сыграл свой матч в этом туре, — 5 очков. «Реал Сосьедад» (56) остался на пятой строчке.



В двух оставшихся турах «Атлетико» предстоит сыграть с «Осасуной» и «Вальядолидом». «Барселона» встретится с «Сельтой» и «Эйбаром». «Реал» в этом туре сыграет с «Гранадой», а в следующих — с «Атлетиком» и «Вильярреалом».