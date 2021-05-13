Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Атлетико» одержал победу и закрепился на первом месте в Примере за два тура до конца

«Атлетико» одержал победу и закрепился на первом месте в Примере за два тура до конца
Футбол / Испания 0

В 36-м туре испанской Примеры «Атлетико» принимал «Реал Сосьедад». Матч прошёл на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершился со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд уже на 16-й минуте встречи. Автором гола стал полузащитник Янник Карраско. Спустя 12 минут «матрасники» удвоили преимущество благодаря точному удару нападающего Анхеля Корреа. Гости сумели открыть один мяч на 83-й минуте усилиями хавбека Игора Субельдии.

«Атлетико», набрав 80 очков, закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв «матрасников» от «Барселоны» составляет 4 очка, а от «Реала», который ещё не сыграл свой матч в этом туре, — 5 очков. «Реал Сосьедад» (56) остался на пятой строчке.

В двух оставшихся турах «Атлетико» предстоит сыграть с «Осасуной» и «Вальядолидом». «Барселона» встретится с «Сельтой» и «Эйбаром». «Реал» в этом туре сыграет с «Гранадой», а в следующих — с «Атлетиком» и «Вильярреалом».

Испания - Примера. 36-й тур
12 мая 2021, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Карраско – 16'   2:0 Корреа – 28'   2:1 Субельдия – 83'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021