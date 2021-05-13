Впервые с 2001 года «Милан» забил 6 или более мячей в выездном матче Серии А

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась победой гостей со счётом 7:0.



Как сообщает Opta Paolo в «Твиттере», «Милан» забил шесть или более голов в выездном матче чемпионата Италии впервые с мая 2001 года, когда был разгромлен «Интер» (0:6), и второй раз на выезде с «Торино» (ранее в 1951 году).

«Милан» набрал 75 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Торино» (35) — располагается на 16-м месте. Ранее чемпионом Италии досрочно стал миланский «Интер». В следующем туре Серии А «Милан» дома сыграет с «Кальяри», а «Торино» проведёт матч с «Специей» на выезде.