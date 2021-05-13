Криштиану Роналду стал автором исторического достижения для игроков «Ювентуса»

В Реджо-нель-Эмилии (Италия) на стадионе «Мапей – Чита-дель-Триколоре» состоялся матч 36-го тура чемпионата Италии, в котором «Сассуоло» принимал «Ювентус». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:1. Автором одного из забитых мячей «Ювентуса» стал 36-летний нападающий Криштиану Роналду.
Как сообщает Opta Paolo в «Твиттере», португалец стал первым игроком в истории туринского клуба, которому потребовалось три сезона для того, чтобы покорить отметку в 100 забитых мячей за «Ювентус» во всех турнирах. Ранее у футболистов клуба из Турина уходило на это как минимум четыре сезона.
В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 42 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился 35 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
- 13 мая 2021
-
03:12
-
02:27
-
02:25
-
02:23
-
02:20
-
00:51
-
00:50
-
00:40
-
00:27
-
00:21
-
00:20
-
00:13
-
00:10
- 12 мая 2021
-
23:59
-
23:52
-
23:44
-
23:36
-
23:33
-
23:29
-
23:24
-
23:20
-
23:20
-
23:16
-
23:16
-
23:15
-
23:12
-
23:11
-
23:07
-
23:04
-
22:59
-
22:58
-
22:56
-
22:53
-
22:52
-
22:46