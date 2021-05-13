Криштиану Роналду стал автором исторического достижения для игроков «Ювентуса»

В Реджо-нель-Эмилии (Италия) на стадионе «Мапей – Чита-дель-Триколоре» состоялся матч 36-го тура чемпионата Италии, в котором «Сассуоло» принимал «Ювентус». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:1. Автором одного из забитых мячей «Ювентуса» стал 36-летний нападающий Криштиану Роналду.

Как сообщает Opta Paolo в «Твиттере», португалец стал первым игроком в истории туринского клуба, которому потребовалось три сезона для того, чтобы покорить отметку в 100 забитых мячей за «Ювентус» во всех турнирах. Ранее у футболистов клуба из Турина уходило на это как минимум четыре сезона.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 42 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился 35 забитыми мячами и 4 результативными передачами.