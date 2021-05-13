Стамбул может принять финал Лиги чемпионов 2023 года
Стадион «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция) может принять финал Лиги чемпионов в 2023 году.
Как сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира, данное решение будет объявлено одновременно с информацией о переносе финала 2021 года из Стамбула в Порту по причине нахождения Турции в «красной зоне» коронавирусной опасности в Великобритании. Финал Лиги чемпионов 2023 года изначально должен был пройти в Мюнхене. Отметим, что Стамбул должен был принять финал 2020 года, но тогда он был также перенесён в Лиссабон.
Данный перенос не должен повлиять на финал 2022 года, который пройдет в Санкт-Петербурге.
Решающий поединок Лиги чемпионов сезона-2020/2021 между английскими «Манчестер Сити» и «Челси» пройдёт 29 мая и начнётся в 22:00 мск.
Источник: финал Лиги чемпионов перенесён в Португалию
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