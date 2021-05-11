Источник: финал Лиги чемпионов перенесён в Португалию

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 со всё меньшей долей вероятности пройдёт в Стамбуле. Как сообщает итальянский журналист Алессандро Альчато на своей странице в «Твиттере», матч пройдёт в Порту (Португалия).



Власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих иностранцев предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Данное требование распространяется на граждан 16 государств, включая прибывающих из Великобритании, и вступает в силу с 15 мая. Однако Турция сама попала в «красную зону» стран, не пригодных для посещения по мнению правительства Великобритании: прибывшим из Турции на территорию Соединённого Королевства необходимо провести 10 дней карантина.



В финале Лиги чемпионов встретятся две английские команды — «Манчестер Сити» и «Челси». Ранее в британских СМИ появлялась информация, что матч может принять стадион «Уэмбли». Если информация итальянского журналиста верна, то английские команды встретятся на стадионе «Драгао» — домашней арене «Порту».



Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая. Начало в 22.00 по московскому времени.

Правительство Великобритании ведёт переговоры с УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов