Эдинсон Кавани — на вопрос о возможном трансфере: спросите «Бока Хуниорс»

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, продливший контракт с «Манчестер Юнайтед», прокомментировал информацию о переговорах с «Бока Хуниорс».
«Возможность подписания контракта с «Бока Хуниорс» была реальной. Но во всём, что писали в прессе, лишь половина была правдой. Однако шанс на переход был. Остаётся ли такая возможность? Я для себя эту дверь не закрывал. Спросите «Боку». Но на сегодня всё так, как есть. Я выступаю за «Манчестер Юнайтед» и полностью сосредоточен на этой команде.
Бывают моменты, когда ты хочешь оказаться рядом со своими корнями, рядом с любимыми. Не было года, когда я не думал об этом. Но, принимая решение, ты берёшь в расчёт много вещей: любовь людей, отношение клуба ко мне и моей семье. Одноклубники просили меня остаться, тренер тоже», — цитирует Кавани Daily Star со ссылкой на программу 2 de Punta.
Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре прошлого года на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», за который выступал на протяжении семи лет. До этого он играл за «Наполи», «Палермо» и родной «Данубио». В нынешнем сезоне форвард провёл 23 матча в английской Премьер-лиге, забил девять голов и отдал две результативные передачи.
Видео гола Кавани в ворота «Астон Виллы»
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