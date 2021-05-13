Лэмпард является основным претендентом на пост главного тренера «Кристал Пэлас»

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может возглавить «Кристал Пэлас».



Как сообщает издание The Telegraph, английский специалист является основным кандидатом на пост тренера лондонского клуба. Контракт действующего наставника «Кристал Пэлас» Роя Ходжсона с командой истекает в конце сезона-2020/2021. 73-летний специалист руководит «орлами» с 12 сентября 2017 года и собирается завершить карьеру после окончания действия соглашения.



Лэмпард являлся главным тренером «Челси» с лета 2019 года и был уволен в январе 2021 года. До этого он возглавлял «Дерби Каунти», с которым выходил в плей-офф Чемпионшипа.



В нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» занимает 13-е место в чемпионате Англии после 35 сыгранных туров, набрав 41 очко.