Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лэмпард является основным претендентом на пост главного тренера «Кристал Пэлас»

Лэмпард является основным претендентом на пост главного тренера «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может возглавить «Кристал Пэлас».

Как сообщает издание The Telegraph, английский специалист является основным кандидатом на пост тренера лондонского клуба. Контракт действующего наставника «Кристал Пэлас» Роя Ходжсона с командой истекает в конце сезона-2020/2021. 73-летний специалист руководит «орлами» с 12 сентября 2017 года и собирается завершить карьеру после окончания действия соглашения.

Лэмпард являлся главным тренером «Челси» с лета 2019 года и был уволен в январе 2021 года. До этого он возглавлял «Дерби Каунти», с которым выходил в плей-офф Чемпионшипа.

В нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» занимает 13-е место в чемпионате Англии после 35 сыгранных туров, набрав 41 очко.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021