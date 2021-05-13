Финал Лиги чемпионов перенесён в Порту

Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» был перенесён на стадион «Драгау» в Порту (Португалия), следует из пресс-релиза УЕФА.



Изначально встреча должна была пройти на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле. Власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих иностранцев предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Данное требование распространяется на граждан 16 государств, включая прибывающих из Великобритании, и вступает в силу с 15 мая. Однако Турция сама попала в «красную зону» стран, не пригодных для посещения по мнению правительства Великобритании: прибывшим из Турции на территорию Соединённого Королевства необходимо провести 10 дней карантина.



Сообщалось, что УЕФА раздумывает над переносом решающего матча главного еврокубка в другую страну. В частности, игра могла состояться в Англии.



Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом.

Стамбул может принять финал Лиги чемпионов 2023 года