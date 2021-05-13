Хави продлил контракт с «Аль-Саддом»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес продолжит работу с командой. Контракт со специалистом продлён до 2023 года, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



«Горд тем, что продолжу работать в «Аль-Садде». Мы многого добились вместе, забивали голы, выигрывали матчи и трофеи. Мы гордимся этими успехами. Здесь у меня есть всё, чего можно захотеть», — сказал Хави.



«Аль-Садд» вместе с Хави стал чемпионом Катара сезона-2020/2021, пройдя всю дистанцию без поражений. Испанский тренер возглавляет команду с 2019 года. До этого он выступал за катарский клуб в качестве футболиста, покинув «Барселону» в 2015 году.



Напомним, Хави был связан с приходом в «Барселону» после увольнения из каталонского клуба Эрнесто Вальверде в январе 2020 года. В настоящее время также появлялась информация о возможном уходе нынешнего наставника сине-гранатовых Рональда Кумана, и в числе его потенциальных сменщиков числился Хави.

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