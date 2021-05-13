Okko эксклюзивно покажет Кубок Америки по футболу 2021 в России

Okko эксклюзивно покажет в России Кубок Америки по футболу 2021, который пройдёт сразу в двух странах – Аргентине и Колумбии. Обладатели подписок Okko Спорт и Okko Футбол смогут посмотреть все 28 матчей главного футбольного турнира Южной Америки в прямом эфире без дополнительной платы.



В Кубке Америки по футболу участвуют сильнейшие сборные континента, в том числе национальные команды Аргентины и Бразилии.



Трансляции Кубка Америки по футболу 2021 пройдут на Okko Спорт с 13 июня до 10 июля. В сервисе также будут доступны аналитические программы и обзоры от спортивной редакции под руководством Владимира Стогниенко. Гостями студии станут латиноамериканские журналисты, лично знакомые с участниками турнира. Зрителей ждут прямые включения, интервью с игроками и подробные разборы каждой игры. Ведущие расскажут не только о тактике, но и о специфике самого статусного турнира сборных Южной Америки.



Олег Манжа, генеральный директор Okko Спорт: «Это лето будет жарким для всех поклонников красивого футбола – Okko Спорт расширяет список спортивных трансляций, предлагая пользователям эксклюзивную возможность посмотреть Кубок Америки. Это знаковое событие для мирового футбола, ведь именно в Кубке Америки мы сможем посмотреть сражения Бразилии и Аргентины, выступления Лионеля Месси и Анхеля Ди Марии, Неймара, Эдинсона Кавани и Луиса Суареса, Габриэла Жезуса и многих других именитых игроков».



Okko Спорт – сервис спортивных трансляций с доступом по подписке. Okko Спорт является официальным вещателем английской Премьер-лиги, MLS, Кубка и чемпионата Аргентины и отборочных матчей КОНКАКАФ к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.