Фанаты киевского «Динамо» подрались с полицией во время финала Кубка Украины. Фото

Сегодня, 13 мая, в финальном матче Кубка Украины по футболу киевское «Динамо» встречается с луганской «Зарёй». Матч проходит на нейтральном стадионе «Городской» в Тернополе (Украина), основное время завершилось со счётом 0:0, игра перешла в экстра-таймы.

Однако сюжетная линия финального матча развивается не только на поле, а и за его пределами. Фанаты киевского «Динамо» устроили драку с полицией прямо во время игры. Болельщики столичного клуба попытались прорваться к фанатскому сектору «Зари», но полиция их оттеснила, приняв агрессию на себя, информирует официальный сайт телекомпании «Футбол 1/2/3».

На пути к финалу киевское «Динамо» обыграло «Колос» (1:0) и «Агробизнес» (3:0). «Заря» оставила за бортом турнира «Десну» (1:0), «Верес» (2:1) и «Александрию» (2:1). Донецкий «Шахтёр» выбыл из Кубка Украины на стадии четвертьфинала, сенсационно уступив «Агробизнесу» (0:1).