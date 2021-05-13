«Вильярреал» обыграл «Вальядолид» в матче 36-го тура чемпионата Испании

В матче 36-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Вильярреал». Встреча проходила на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 0:2. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

Первый тайм встречи прошёл без забитых мячей. Счёт в матче был открыт на 68-й минуте, автором гола стал Жерар Морено. Точку в матче «жёлтая субмарина» поставила уже в компенсированное арбитром время. На 90+1-й минуте забитым мячом отличился Этьен Капу. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.

«Вильярреал» набрал 55 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, что позволяет команде принять участие в квалификации Лиги конференций УЕФА в следующем сезоне. «Вальядолид» (31) — в зоне вылета, на 18-м месте.