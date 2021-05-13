Автогол защитника «Ливерпуля» позволил «МЮ» открыть счёт в матче. Видео

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Идёт 20-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 10-й минуте полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш из пределов штрафной внешней стороной стопы пробил в дальний угол, но на пути мяча оказался защитник мерсисайдцев Натаниел Филлипс, однако 24-летний англичанин неудачно подставил ногу и перевёл мяч в свои ворота. Автогол.

Видео автогола Натаниела Филлипса

«Манчестер Юнайтед» в 35 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (57) провёл 34 встречи и занимает шестую строчку на настоящий момент.

В первом круге турнира команды сыграли вничью — 0:0.