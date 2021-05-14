Промес и Вильена вошли в расширенную заявку сборной Нидерландов на Евро-2020

Королевский футбольный союз Нидерландов в «Твиттере» опубликовал расширенный список сборной на предстоящий чемпионат Европы.



Среди вызванных для подготовки к турниру футболистов оказались два представителя Российской Премьер-Лиги — полузащитники Квинси Промес («Спартак») и Тонни де Вильена («Краснодар»).



Полная заявка:



вратари — Бизот («АЗ Алкмар»), Силлессен («Валенсия»), Крул («Норвич Сити»), Стекеленбург («Аякс»);



защитники — ван Анхольт («Кристал Пэлас»), Аке («Манчестер Сити»), Блинд («Аякс»), Дюмфрис (ПСВ), Хатебур («Аталанта»), Карсдорп («Рома»), де Лигт («Ювентус»), Юсте («Майнц»), Тете («Фулхэм»), Тимбер («Аякс»), Велтман («Брайтон энд Хоув Альбион»), де Врей («Интер»), Вейндал («АЗ Алкмар»);



полузащитники — ван де Бек («Манчестер Юнайтед»), Гравенберх, Классен (оба — «Аякс»), Ф. де Йонг («Барселона»), Копмейнерс («АЗ Алкмар»), де Рон («Аталанта»), Вильена («Краснодар»), Вейналдум («Ливерпуль»), Эль-Гази («Астон Вилла»), Промес («Спартак»);



нападающие — Бергёйс («Фейеноорд»), Бергвейн («Тоттенхэм Хотспур»), Гакпо, Мален (оба — ПСВ), Л. де Йонг («Севилья»), Депай («Лион»), Вегорст («Вольфсбург»).



Сборной Нидерландов на Евро-2020 предстоит выступить в группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.