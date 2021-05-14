Дзюба: в будущем думал устроиться на телевидение экспертом, задал бы там жару!

Нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своих планах после завершения игровой карьеры. Форвард не собирается отдаляться от футбола, повесив бутсы на гвоздь.
«Я пока себя не представляю без футбольных эмоций и адреналина. По будущему думал устроиться на телевидение экспертом, задал бы там жару! Если серьезно, хочу получить тренерскую лицензию и попробовать себя», — сказал Дзюба в прямом эфире клубного телевидения «Зенита».
Артём Дзюба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 26 матчей, забил 16 мячей и сделал 8 результативных передач. «Зенит» стал чемпионом 2020/2021 за два тура до конца турнира, обыграв в матче 28-го тура РПЛ дома московский «Локомотив» со счётом 6:1. Артём Дзюба оформил дубль в прошедшем матче.
- 14 мая 2021
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