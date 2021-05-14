Лучший бомбардир Чемпионшипа: знал, что в этом сезоне произведу впечатление

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони поделился мнением о своей игре в нынешнем сезоне. 25-летний англичанин побил бомбардирский рекорд Чемпионшипа по количеству голов в одном сезоне.



«Я знал, что в этом сезоне произведу впечатление. Может быть, я не ожидал такого большого успеха, но я знал, что покажу себя во всей красе. Я верю в себя и знаю, что способен делать некоторые вещи, которые на самом деле никто не может сделать. Это звучит глупо, но я знал, что у меня будет возможность побить бомбардирский рекорд Чемпионшипа, и я должен был воспользоваться этой возможностью. В итоге это я и сделал.



Тренерский штаб и все присутствующие в команде помогли мне пройти через период адаптации, проведя дополнительные занятия со мной, убедившись, что я делаю правильно то, что от меня требуется. Это очень помогло мне.



Будет почти бессмысленно, если я побью рекорд, но мы не сможем выйти в АПЛ. Личные рекорды хороши на личном уровне, но как командный игрок, которым я являюсь, хочу, чтобы мой клуб получил повышение в классе. Было бы ещё слаще побить рекорд, выйдя в АПЛ», — приводит слова Тони Sky Sports.



В нынешнем сезоне Чемпионшипа Айван Тони провёл 45 матчей, забил 31 гол (9 — с пенальти) и стал автором 10 голевых передач. «Брентфорд» по итогам 46 матчей набрал 87 очков и занял 3-е место в турнирной таблице.



Предыдущий рекорд по голам за сезон принадлежал нападающему Гленну Мюррею, который в сезоне-2012/2013 забил 30 голов, выступая за «Кристал Пэлас».

Чтобы выйти в АПЛ, «пчёлам» необходимо стать победителем плей-офф Чемпионшипа. На полуфинальной стадии «Брентфорд» в двухматчевом противостоянии встретится с «Борнмутом». Победитель этой пары в финале встретится с лучшим в противостоянии «Суонси Сити» — «Барнсли».