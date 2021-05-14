«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч 36-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити» на матч 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Крафт, Даметт, Фернандес, Ритчи, Уиллок, Шелви, Мёрфи, Альмирон, Жоэлинтон, Сент-Максимен.



Запасные: Гиллеспи, Льюис, Кларк, Манкильо, Хендрик, М. Лонгстафф, Ш. Лонгстафф, Кэрролл, Гейл.



«Манчестер Сити»: Карсон, Канселу, Э. Гарсия, Уолкер, Аке, Родриго Эрнандес, Гюндоган, Б. Силва, Ферран Торрес, Стерлинг, Жезус.



Запасные: Стеффен, Лапорт, Б. Менди, Стоунс, Диаш, Фоден, Фернандиньо, Палмер, Марез.



«Манчестер Сити» в 35 матчах набрал 80 очков и досрочно стал победителем английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (39) — на 16-м месте.



В матче первого круга, состоявшемся 26 декабря 2020 года, «горожане» обыграли «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0.