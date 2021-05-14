Дзюба: «Зенит» и «Спартак» — самые популярные клубы России

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением по поводу того, какие клубы Российской Премьер-Лиги являются наиболее популярными среди болельщиков.

«Я думаю, «Зенит» и «Спартак» — самые популярные клубы России. У них в каждом городе есть свои болельщики, приезжают и поддерживают», — сказал Дзюба в прямом эфире клубного телевидения «Зенита».

Артём Дзюба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 26 матчей, забил 16 мячей и сделал 8 результативных передач. «Зенит» стал чемпионом сезона-2020/2021 за два тура до конца турнира, обыграв в матче 28-го тура РПЛ дома московский «Локомотив» со счётом 6:1. Артём Дзюба оформил дубль в прошедшем матче.

Ранее Дзюба также изъявил желание попробовать себя в роли эксперта на телевидении и «задать там жару».