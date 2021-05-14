Дзюба: «Зенит» и «Спартак» — самые популярные клубы России

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением по поводу того, какие клубы Российской Премьер-Лиги являются наиболее популярными среди болельщиков.
«Я думаю, «Зенит» и «Спартак» — самые популярные клубы России. У них в каждом городе есть свои болельщики, приезжают и поддерживают», — сказал Дзюба в прямом эфире клубного телевидения «Зенита».
Артём Дзюба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 26 матчей, забил 16 мячей и сделал 8 результативных передач. «Зенит» стал чемпионом сезона-2020/2021 за два тура до конца турнира, обыграв в матче 28-го тура РПЛ дома московский «Локомотив» со счётом 6:1. Артём Дзюба оформил дубль в прошедшем матче.
Ранее Дзюба также изъявил желание попробовать себя в роли эксперта на телевидении и «задать там жару».
- 14 мая 2021
-
22:06
-
21:52
-
21:51
-
21:30
-
21:28
-
21:25
-
21:11
-
21:08
-
20:57
-
20:54
-
20:49
-
20:37
-
20:33
-
20:31
-
20:31
-
20:12
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:42
-
19:33
-
19:18
-
19:01
-
18:54
-
18:42
-
18:33
-
18:32
-
18:30
-
18:08
-
18:08
-
17:47
-
17:38
-
17:28
-
17:13
-
16:46