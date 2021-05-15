Месси перестал быть самым молодым автором хет-трика в лиге под руководством Гвардиолы

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне в матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Манчестер Сити» и уступил со счётом 3:4. В составе гостей три гола забил вингер Ферран Торрес.
Испанец в возрасте 21 года и 75 дней стал самым молодым автором хет-трика в матчах национальных чемпионатов (Ла Лига, Бундеслига, АПЛ) в команде, которой руководит или руководил Хосеп Гвардиола, сообщает Opta Sport.
Ранее таким игроком был аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, сделавший хет-трик в составе в возрасте 22 лет и 200 дней.
Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".
Ферран Торрес стал игроком «Манчестер Сити» летом 2020 года, перейдя из «Валенсии» за € 23 млн (без учёта бонусов). В нынешнем сезоне АПЛ испанец провёл 22 матча, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.
Видео третьего гола Феррана Торреса в матче с «Ньюкаслом»
«Манчестер Сити» в 36 матчах набрал 83 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы ещё во вторник, 11 мая, досрочно стал победителем английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (39) — на 16-м месте.
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