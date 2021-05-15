«Это не конец жизни». Ерохин — о невызове в сборную России на Евро-2020

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался по поводу своего невызова в сборную России на чемпионат Европы — 2020.
«Конечно, хотелось быть в расширенном списке сборной, но прекрасно понимал, что этого может и не случиться. Не накручивал себя, что это конец жизни. Жизнь продолжается. Будем болеть за команду, чтобы она успешно выступила.
В России достаточно много качественных футболистов, которые могут быть вызваны в сборную. Молодежь неплохо проявляет себя. Варианты у тренера были. Это их выбор», — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».
Напомним, Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Среди городов, которые примут встречи турнира, есть Санкт-Петербург.
Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Черчесова играли в квалификации.
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