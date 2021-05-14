«Он не обижен, он зол». Агент Смолова — о невызове игрока в сборную России на Евро-2020

Герман Ткаченко, агент нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, высказался о невызове своего подопечного в сборную России на чемпионат Европы — 2020.

«Он не обижен, он зол. Но это нормальное чувство спортсмена.

Я, на самом деле, большой поклонник Станислава Черчесова как тренера. Если помните, я был, наверное, единственным представителем отрасли, который до чемпионата мира его поддерживал и понимал, что он делает.

Я понимаю и сегодня. У него все решения логичны. При этом я считаю это решение несправедливым. Но моё ощущение несправедливости основано на «вкусовщине».

Я люблю Федю как человека, я люблю его как футболиста. Мне кажется, он заслужил быть среди тех, кто поехал бы на чемпионат Европы», — сказал Ткаченко в подкасте на YouTube-канале «Вадим Лукомский».