Луиш Каштру ответил на вопрос о конфликтах с игроками «Шахтёра»

Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру ответил на вопрос о конфликтах с игроками.

«Это всё общественность. Когда у команды что-то идет не так, люди обычно пытаются найти какие-то причины. У вас есть дети? Вы наверняка ругались когда-то с детьми, это вызывает у вас неприятные чувства. Но перед тем, как они идут спать, вы всё равно их обнимаете, целуете и говорите тёплые слова – жизнь продолжается. Бывает, что учитель в школе выгоняет ученика из класса. Контролёр в трамвае тоже может выгнать из вагона зайца. А футбол должен быть таким, как церковь? Конечно же, нет. Сразу скажу – у меня не было конфликта с Пятовым. Это легендарный футболист в Украине. С Марлосом у меня тоже не было никакого конфликта. Он тоже долгое время играет в «Шахтёре», многого добился. А вот с Тайсоном действительно была проблема, но, тем не менее, у нас хорошие человеческие отношения сейчас.

Конфликт с Тайсоном случился на профессиональном уровне – он решил уйти. Любую подобную ситуацию можно решить, будь это маленький конфликт или большой. Мы всегда стараемся создать такие условия, чтобы главный тренер был лидером коллектива. Но при этом уважение прежде всего: я уважаю вас, вы – меня. Поэтому, когда игрок не уважает мои решения, не уважает клуб, мы должны принимать меры», — приводит слова Каштру ua.tribuna.

Напомним, Каштру объявил об уходе из «Шахтёра» по окончании сезона УПЛ. Под его руководством команда заняла второе место в УПЛ, пропустив перед собой киевское «Динамо».