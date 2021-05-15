Вьери: «Ювентус» не выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Роналду покинет клуб

Бывший футболист сборной Италии Кристиан Вьери выразил уверенность, что Криштиану Роналду покинет «Ювентус», если клуб не пробьётся в Лигу чемпионов.
Считаю, что «Интер» обыграет «Ювентус» и туринцы не выступят в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Без Лиги чемпионов Роналду покинет клуб, многие последуют за ним. «Ювентус» столкнется с серьёзными финансовыми проблемами. Это будет поразительный провал, многие игроки уйдут», — цитирует Вьери Football Italia со ссылкой на его эфир в Twitch.
Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Напомним, 36-летний португальский нападающий является воспитанником лиссабонского «Спортинга». В сезоне-2002/2003 он провёл 31 матч за команду, забив пять мячей и отдав шесть голевых передач. Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн.
- 15 мая 2021
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