ЦСКА ведёт переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Мухина

ЦСКА ведёт переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Максима Мухина. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанные друг с другом. «Стороны ведут активные переговоры о переходе», — сказал один из источников «Чемпионату».



19-летний полузащитник является воспитанником «Крыльев Советов». Он выступает за основную команду «Локомотива» с сезона-2020/2021. Игрок провёл за железнодорожников 15 матчей, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 2 млн.

Ранее стало известно, что «Локомотив» выкупит полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна за € 2 млн. «Локомотив» первоначально предлагал € 1,5 млн, но в итоге стороны близки к соглашению на отметке в € 2 млн.