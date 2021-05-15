Глава «Оренбурга»: в Нижнем Новгороде стадион ЧМ, городу 800 лет. Зачем РФС Оренбург?

Глава «Оренбурга» Василий Еремякин высказал мнение, почему РФС не одобрил апелляцию команды.
«У нас нет долгов, всё платим копейка в копейку, спортивные результаты есть. Но наверху есть люди, заинтересованные в манипуляциях с нашим футболом, чтобы управлять всеми финансами. Сейчас надо решить проблему со стадионами чемпионата мира – в Нижним Новгороде стадион чемпионата мира, городу-миллионнику 800 лет, зачем РФС нужен Оренбург? Я родился в этой области, раньше тут была инфраструктура футбольная, а сейчас всё уничтожено. Футбол в России никому не нужен, нужен только футбол в определённых городах», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее стало известно, что «Оренбург» не примет участия в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
- 15 мая 2021
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