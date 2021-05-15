Защитник «Краснодара» Рамирес продлил контракт с клубом до 2025 года

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес продлил контракт с клубом.



Как сообщает официальный сайт «быков», соглашение между эквадорским футболистом и клубом было продлено на три года. Изначально срок его трудового соглашения завершался в конце июня 2022 года, новая дата окончания контракта – 30 июня 2025 года.



В сезоне-2020/2021 Рамирес провёл 24 матча за команду во всех турнирах, забив один мяч и отдав одну голевую передачу. Защитник получил тяжёлую травму колена в феврале 2021 года, не сыграв ни одного матча во второй половине сезона.



26-летний Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года, перейдя из венгерского «Ференцвароша» за € 1,5 млн. Всего эквадорский защитник провёл за чёрно-зелёных 135 матчей.