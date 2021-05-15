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Пиоли: Лига чемпионов — дом для «Милана». Мы давно не играли там, это усиливает ожидания

Пиоли: Лига чемпионов — дом для «Милана». Мы давно не играли там, это усиливает ожидания
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о предстоящем матче с «Кальяри».

«Мы играем дома, нам это поможет. Этот матч станет очень важным для нас. Мы можем хорошо закончить эту захватывающую неделю с точки зрения результатов, у нас был отличный игровой баланс в последних матчах, нужно сыграть также и завтра.

Лига чемпионов – дом для «Милана». Тот факт, что мы давно там не играли, лишь усиливает наши ожидания.

Мы – сильный клуб, и знаем, что качественно подготовились к игре с «Кальяри». Мы продолжали упорно трудиться даже после поражений, веря в себя и свои лучшие качества. Когда у вас есть прочная основа, то переживать неудачи легче», — цитирует Пиоли на пресс-конференции перед встречей с «Кальяри» официальный сайт клуба.

Матч 37-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Кальяри» состоится 16 мая в 21:45 мск на стадионе «Сан-Сиро».

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