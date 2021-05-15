Пиоли: Лига чемпионов — дом для «Милана». Мы давно не играли там, это усиливает ожидания

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о предстоящем матче с «Кальяри».
«Мы играем дома, нам это поможет. Этот матч станет очень важным для нас. Мы можем хорошо закончить эту захватывающую неделю с точки зрения результатов, у нас был отличный игровой баланс в последних матчах, нужно сыграть также и завтра.
Лига чемпионов – дом для «Милана». Тот факт, что мы давно там не играли, лишь усиливает наши ожидания.
Мы – сильный клуб, и знаем, что качественно подготовились к игре с «Кальяри». Мы продолжали упорно трудиться даже после поражений, веря в себя и свои лучшие качества. Когда у вас есть прочная основа, то переживать неудачи легче», — цитирует Пиоли на пресс-конференции перед встречей с «Кальяри» официальный сайт клуба.
Матч 37-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Кальяри» состоится 16 мая в 21:45 мск на стадионе «Сан-Сиро».
- 15 мая 2021
-
22:17
-
22:13
-
22:01
-
21:57
-
21:48
-
21:30
-
21:21
-
21:10
-
21:08
-
21:00
-
20:56
-
20:37
-
20:35
-
20:24
-
20:19
-
20:13
-
19:57
-
19:47
-
19:43
-
19:31
-
19:28
-
19:19
-
19:14
-
19:01
-
19:01
-
18:41
-
18:28
-
18:24
-
18:03
-
17:58
-
17:57
-
17:39
-
17:34
-
17:21
-
17:16