«Лестер» обыграл «Челси» и завоевал Кубок Англии

В финальном матче Кубка Англии «Лестер Сити» обыграл «Челси». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. «Лисы» впервые в истории завоевали трофей.

Единственный гол на 63-й минуте забил Юри Тилеманс. Люк Томас совершил перехват в центре поля, далее сделал передачу в центр на Тилеманса, который нанёс подготовленный удар из-за штрафной — мяч залетел в верхний угол ворот.

На 90-й минуте защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл забил гол, но VAR отменил это взятие ворот из-за офсайда.

До сегодняшнего дня «Лестер Сити» четыре раза играл в финалах Кубка Англии, однако не выигрывал трофей (1949, 1961, 1963, 1969). «Челси» является восьмикратным обладателем кубка, а всего команда играла в финале турнира 14 раз.