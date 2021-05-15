Пирло: Роналду впервые был счастлив после замены

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал об итогах встречи 37-го тура итальянской Серии А против «Интера» (3:2).



«Нам необходима подобная решимость и желание биться в каждой игре сезона. Мы бы не боролись просто за попадание в четвёрку, если бы не совершили слишком много ошибок в играх, которые казались лёгкими на бумаге.

Мы не должны были терять столько очков, но у нас отличная команда с перспективами для роста.



Я не думал о будущем, был сосредоточен на игре с «Интером». Поговорим об этом позже.



Роналду, наверное, впервые был счастлив, когда его заменили. У нас было на одного игрока меньше, и ему было бы тяжело провести весь матч. Он улыбался и был счастлив в раздевалке.



Почему не было чемпионского коридора для «Интера»? Клуб отдал им должное, и думаю, этого достаточно. За девять лет никто не делал чемпионский коридор для «Ювентуса», — цитирует Пирло после матча Sky Sport Italia.



В матче последнего тура Серии А «Ювентус» сыграет в гостях против «Болоньи». После 37 туров «старая синьора» набрала 75 очков и на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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