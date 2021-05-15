Пирло: Роналду впервые был счастлив после замены

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал об итогах встречи 37-го тура итальянской Серии А против «Интера» (3:2).
«Нам необходима подобная решимость и желание биться в каждой игре сезона. Мы бы не боролись просто за попадание в четвёрку, если бы не совершили слишком много ошибок в играх, которые казались лёгкими на бумаге.
Мы не должны были терять столько очков, но у нас отличная команда с перспективами для роста.
Я не думал о будущем, был сосредоточен на игре с «Интером». Поговорим об этом позже.
Роналду, наверное, впервые был счастлив, когда его заменили. У нас было на одного игрока меньше, и ему было бы тяжело провести весь матч. Он улыбался и был счастлив в раздевалке.
Почему не было чемпионского коридора для «Интера»? Клуб отдал им должное, и думаю, этого достаточно. За девять лет никто не делал чемпионский коридор для «Ювентуса», — цитирует Пирло после матча Sky Sport Italia.
В матче последнего тура Серии А «Ювентус» сыграет в гостях против «Болоньи». После 37 туров «старая синьора» набрала 75 очков и на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице.
- 15 мая 2021
-
23:58
-
23:42
-
23:36
-
23:29
-
23:14
-
23:03
-
22:57
-
22:47
-
22:33
-
22:32
-
22:17
-
22:13
-
22:01
-
21:57
-
21:48
-
21:30
-
21:21
-
21:10
-
21:08
-
21:00
-
20:56
-
20:37
-
20:35
-
20:24
-
20:19
-
20:13
-
19:57
-
19:47
-
19:43
-
19:31
-
19:28
-
19:19
-
19:14
-
19:01
-
19:01