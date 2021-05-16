Девушка Абрахама: как вы могли не включить лучшего бомбардира в заявку на финал Кубка?

Девушка нападающего «Челси» Тэмми Абрахама Лия Монро высказалась об отсутствии футболиста в заявке на финал Кубка Англии с «Лестером» (0:1).



«Как вы могли принять решение оставить лучшего бомбардира команды вне заявки на финал? Того самого игрока, без которого вас бы не было в этой стадии! Я просто не могу этого понять. Какая-то шутка», — написала Монро в своём «инстаграме», но позже удалила данный пост.

Напомним, Абрахам за три игры в розыгрыше Кубка Англии нынешнего сезона забил четыре мяча. Всего английский нападающий провёл 32 матча во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав шесть голевых передач.



23-летний Абрахам является воспитанником «Челси». Он дебютировал в составе «синих» в сезоне-2015/2016. Футболист закрепился в основном составе команды в 2019 году, когда главным тренером «Челси» был Фрэнк Лэмпард.