Тэмми Абрахам в летнее трансферное окно может уйти из «Челси»

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.
По информации The Telegraph, лондонский клуб готов продать 23-летнего англичанина, если получит предложение в размере € 46 млн.
Абрахам с приходом на пост главного тренера «Челси» Томаса Тухеля стал реже появляться на поле, чем это было при Фрэнке Лэмпарде. В нынешнем сезоне АПЛ Тэмми Абрахам провёл 21 матч, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. В Лиге чемпионов нападающий в 5 матчах набрал 2 очка по системе «гол+пас» (1+1).
Тэмми Абрахам является воспитанником академии «Челси». Первый матч в первой команде синих он провёл в мае 2016 года. Трижды нападающий уезжал в аренды (в сезоне-2016/2017 в «Бристоль Сити»; в сезоне-2017/2018 в «Суонси Сити»; в сезоне-2018/2019 в «Астон Виллу»). Его контракт с «Челси» действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Абрахама в € 40 млн.
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